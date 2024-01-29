Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik hizmetlerinin yanında sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler ayrıca çöp ve yol kenarlarına bırakılan kaba atıkları da topluyor.

Huzurlu ve mutlu bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca sokak sokak temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Temizlik personelleri, kaba atık, konteyner yıkama, süpürgeli araçlar ve arasöz eşliğinde sürdürülen çalışmalar ile ilçede girilmeyen sokak bırakmıyor. Bunların yanında ibadethanelerde de rutin olarak temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ev temizliği hassasiyeti ile yürütülecek çalışmalar rutin aralıklarla tüm mahallelerde yapılıyor. Çalışmalar dahilinde sokaklarda bulunan yollar, kaldırımlar, çöp konteynerleri yıkanırken, yabani otlarda temizleniyor.

Temizlik işleri filosu güçlendirildi

Karesi Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Dinçer Orkan, yeni yatırımlarla da çalışmaları güçlendirdiklerini belirtti. Daha temiz ve yeşil bir Karesi hedefiyle Karesi Belediyesi tarafından inşa edilen Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve Atık Getirme Merkezini açtıklarını hatırlatan Başkan Orkan, "16 adet çöp toplama kamyonu aldık. Ayrıca 2 tane de Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan kamyon geldi. 18 adet kamyonumuz ile çöp toplama ve çevre temizlik işlerini kendimiz yapmaya başladık. Bu belediye giderini azaltıp, gelirini arttırma yönünde önemli bir rol oynadı. Böylelikle gideri azaltıp, geliri arttırdık. Bu kamyonlara da yer bulabilir ve bakımını yapmak için yer arayışına girdik. Personelimizin de iyi şartlarda çalışmasını istedik. Üçpınar Mahallemizde 26 dönümlük alanda Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve Atık Getirme Merkezi inşa ettik ve açtık. Temizlik hizmetlerimiz yeni yatırımlarımız ile daha kaliteli hale geldi" dedi.