STM tarafından geliştirilen milli vurucu İHA KARGU’ya zırh delici mühimmat başlığı entegre edildi. KARGU, zırh delici harp başlığı ile ilk test atışında, hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda, milli ve modern sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türkiye’de öncüsü olduğu taktik mini İHA alanında, yeni bir gelişmeye daha imza attı.

Değişen harp sahalarını yakından takip eden ve hızlı şekilde çözümler geliştiren STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’ya zırh delici harp başlığı entegre etti. Yoğun bir geliştirme safhasının ardından, sahaya çıkan zırh delici KARGU, belirlenen hedefi ilk test atışında tam isabetle vurdu. Zırh delici mühimmatla havalanan KARGU, hedef olarak belirlenen zırhlı araca dalış gerçekleştirdi ve ilk test atışında hedefini noktasal hassasiyetle imha etti.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU’yu harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Bir süredir KARGU’nun farklı faydalı yük versiyonları için çalıştıklarını ifade eden Güleryüz, "Bugüne kadar anti-personel mühimmat başlığı ile sahada etkin şekilde görev alan KARGU bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki edecek. Kullanıcı personel sahadaki anlık duruma göre, anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebilecek. Özellikle KARGU’yu çok aktif şekilde kullanan Mehmetçiğimizin sahada elini güçlendirecek bir konsept ortaya koyduk. İhracat açısından da son derece etkili olacak. Diğer yandan STM mühendislerinin imzasını taşıyan RF (Radyo-Frekans) Arayıcı Başlık entegrasyonunda da sona geldik. RF Arayıcı Başlık ile de KARGU, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip, imha edebilecek. Özellikle etkin bir maliyetle düşman unsurlara etki edebilecek milli bir sistemi ülkemize kazandırmış olacağız.” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİ'DEN TEBRİK

Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise, harp ortamında ve dünya arenasında kendini başarıyla kanıtlamış milli platformları güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, zırh delici mühimmat başlığıyla KARGU'nun ilk test atışında hedefini başarıyla vurduğunu duyurdu.

Prof. Dr. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğimiz ile terörle mücadele ve sınır ötesinde önemli operasyonlara imza atan, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen #KARGU'da emeği geçen STM ailesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İSMİ ESKİ TÜRKÇE’DEN GELİYOR

Eski Türkçe’de “dağ başındaki gözlem kulesi” ve “atmaca” anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. “Man-in-the-Loop” prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.