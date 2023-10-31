İnegöl’e bağlı Küçükyenice Mahallesinde üreticilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, özellikle ikinci ürün ekimi konusunda çiftçilere tavsiyelerde bulundu. İnegöl'de ekimi yapılan 100'e yakın üründen gelir elde edildiğini söyleyen Çelik, “Çiftçimiz para kazansın, ayakta dursun. Bu ülkenin nüfusunu da, mültecisini de, turistini de beslemekle birlikte ihracatta yaparız” dedi.

Küçükyenice mahallesinde karnabahar yetiştiren üretici Halil İbrahim Özenç, “Bu sene karnabaharı ikinci ürün olarak yapalım dedik ve yaptık. Çok güzel oldu. Şu anda elimdeki karnabahar 4-5 kilo civarında. İkinci ürün olma sebebiyle de güzel ürün oldu. Birinci üründe araka ektik. Arakanın ardından ikinci ürün olarakta karnabahar ektik. 17 dönüm alanı ektik. Fiyatları da 25 ile 30 TL civarında seyrediyor” dedi.

“BU ÜLKENİN NÜFUSUNU DA, MÜLTECİSİNİ DE, TURİSTİNİ DE BESLEMEKLE BİRLİKTE İHRACATTA YAPARIZ”

Başkan Sezai Çelik ise, “Çiftçilerimiz İnegöl'ümüzde 100'e yakın üründen gelir sağlamakta. İnegöl ovamızda özellikle buğday, araka gibi ürünlerden sonra ikinci ürün olarak son zamanlarda karnabahar ekimi de başlamış durumda. Lahana ekimleri de mevcut. İkinci ürün olarak yine ıspanak gibi birçok ürün ekilmekte. Maşallah gördüğünüz gibi Küçükyenice mahallemizde tarlada Halil İbrahim Özenç kardeşimizin tarlasındayız. 17 dönümlük bir alanda ikinci ürün olarak ekmiş olduğu karnabaharı görüyorsunuz. İnegöl'de toplam 3 bin 500 dekar alanda karnabahar ekimi var bu sene. Bunun sonraki yıllarda çoğalacağını tahmin ediyoruz. Çünkü gıda da üretim zorlaşıyor ve pazarlardaki fiyatları görüyorsunuz. Hangi pazar olursa olsun fiyatlar çok yüksek. O sebepten çiftçilerimizde ovada ikinci hatta üçüncü ürün diyebileceğimiz ürünler ekilmekte. Çiftçilerimiz bunlardan gelir sağlamaktalar. Bizler yeter ki desteklenelim. Desteklensin bu çiftçi. Milletin çocuklarıyız bizde, çalışmayı seviyoruz. Çiftçimiz para kazansın, ayakta dursun. Bu ülkenin nüfusunu da, mültecisini de, turistini de beslemekle birlikte ihracatta yaparız. Maşallah gördüğünüz gibi şu ürünün güzelliğine bak. Şu gördüğünüz karnabahar bugün ikinci ürün. 25-30 TL arasında. Kelle diyoruz biz buna, kendini alıcı bulmakta. Pazar sorunu da yok. Allah tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar versin” diye konuştu.

Murat Avcı