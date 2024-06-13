Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bakanlıktan hizmet alan çocuklar için “Karne Şenliği” etkinliği düzenlendi.

Bilecik Pelitözü Göleti’nde düzenlenen etkinlikte, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezinde hizmet alan çocuklarda katılım sağlayarak gönüllerince eğlendiler. Hazırlanan etkinlik, istasyonlarında gençler motora binerek, çuval yarışı yaparak,halat çekme yarışması yaparak, dart oynayarak ve daha birçok etkinliğe katılarak gönüllerince eğlendiler.

Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ASP İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan ve müdürlük personelleri katılarak gençlerin eğlencelerine ortak oldular.