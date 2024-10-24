Anne karnındayken 35. haftada karnında kitle fark edilen bebek, doğduktan saatler sonra başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Kocaeli Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Raziye Kıcık Çalışkan, annenin muayenesi esnasında, bebeğin karın bölgesinde büyük kitle tespit etti. Tanı sonrası anne, doğuma kadar çocuk cerrahisi ve perinatoloji uzmanları tarafından yakın takibe alındı. Hazal bebek, 38 haftalıkken doğdu. Doğumda yenidoğan uzmanı ve çocuk cerrahisi uzmanı da hazır bulundu.

Doğum sonrasında, karnındaki kitle sebebiyle nefes almakta güçlük çektiği görülen Hazal bebek, hemen yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı ve burada tedavisine başlanarak ameliyat öncesi gerekli tetkikler yapıldı.

22 saatlikken ameliyat ile tanıştı

Henüz 22 saatlikken, 9 kişilik uzman ekibin yer aldığı ameliyat, çocuk cerrahları Op. Dr. Deniz Ersayın Gürer ve Op. Dr. Naime İpek Öztürk’ün liderliğinde gerçekleştirildi. Ekipte ayrıca anestezi uzmanları Uzm. Dr. Sema Candan, Uzm. Dr. Hamidiye Çulha ve Dr. Ali Mete Temel de yer aldı. 2,5 saat süren operasyon neticesinde, 3670 gram doğan bebeğin karnından, sol yumurtalığından köken alan, 600 gram ağırlığında ve 550 cc sıvı içeren dev kitle başarıyla çıkarıldı. Ameliyat sonrası 4 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Uzm. Dr. Nesrin Kaya ve Uzm. Dr. Nihal Yüksel tarafından yakından izlenen bebek, 3 gün boyunca çocuk cerrahisi servisinde takip edildikten sonra, 10 günlükken sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.