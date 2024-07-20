Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bu yıl karpuz ve kavun pazarını ziyaret ederek çiftçilerle değerlendirmede bulundu.

Vali Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde çiftçilerle bir araya geldi. Vali Aygöl’e ziyaretinde, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun eşlik etti. Karpuzu ve kavunuyla bilinen Medetli köyünde karpuz-kavun pazarını ziyaret eden Vali Aygöl, bu yıl ki üretim hakkında bilgi aldı.

Minik bir çocuğun kendisine kavun ikram ettiğini gören Vali Aygöl, bu anları sosyal medya hesabında ‘’Minik çiftçimizin hediyesi’’ notuyla paylaştı.