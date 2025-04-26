Karşıyaka tribün liderlerinden Altar Toker, futbolcular ve teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yapılan toplantıda sarf ettiği sözlerle gündeme oturdu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Toker'in, futbolculara hitaben, "Yarın semtin maçı, o i*neleri s*keceksiniz." ifadelerini kullandığı görülüyor. Toplantıda teknik heyetin de bulunması dikkat çekerken, bu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, spor kamuoyu, sportmenlik dışı söylemlerin takımlar arası rekabeti daha da sertleştirdiğine dikkat çekti.

Karşıyaka ile Bursaspor arasındaki mücadele, saha içinde olduğu kadar saha dışında da gerginliğe sahne olurken, taraflar arasındaki atmosferin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.