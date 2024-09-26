Ajax, Beşiktaş karşısında üstün bir performans sergileyerek maçı 4-0 kazandı. Kian Fitz-Jim, 31. dakikada ilk golü atarken, Mika Godts 51. ve 73. dakikalarda iki kez fileleri sarstı. Kenneth Taylor ise 55. dakikada skoru artırdı. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Ajax'tan Kian Fitz-Jim ve Jorrel Hato, Beşiktaş'tan ise Mustafa Hekimoğlu ve Jean Onana yer aldı. Hakemler John Brooks, Simon Bennett ve Daniel Robathan maçın yönetimini üstlendi. Her iki takımın kadroları ve teknik direktörleri ise şöyleydi: Ajax'ta Francesco Farioli, Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst.

Kaynak: iha