Dragos Su Sporları Merkezi, ‘Kabotaj Bayramı’ kutlamalarının da merkezi olacak. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında ‘milli bayram’ ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Kartal, nefes kesen yarışlara ve renkli etkinliklere sahne olacak.

Kartal Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında coşkulu bir kutlama etkinliği düzenliyor. 30 Haziran Pazar günü 11.00-19.00 saatleri arasında heyecan seviyesinin doruklarda hissedileceği etkinlikler, Kartal Belediyesi tarafından tam donanımlı bir su sporları tesisi haline getirilen Dragos Su Sporları Merkezi’nde yapılacak.

‘Dragon Bot Yarışları’ heyecanı bu sene de ‘Kabotaj Bayramı’ kutlamalarına damga vuracak

Bu sene 4. kez düzenlenecek olan ‘Mahalleler Yarışıyor’ etkinliği, nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Dragon şenliklerinin yanı sıra; kürek-kano ve dalgıç gösterileri gibi çeşitli su sporları etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Dragos Su Sporları Merkezi, Kabotaj Bayramı kutlamalarının da merkezi olacak. ‘Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları’ etkinliğinde, 18 yaş üstü sporseverler, doyasıya yarışacak. Her mahallenin ayrı bir takım kuracağı organizasyonda, başvurular mahalle muhtarlıkları üzerinden yapılacak.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kartallı sporseverlere davet

Tüm sporseverleri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliğe davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Denizlerimizdeki hâkimiyet ve bağımsızlığımızın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul’un en güzel sahil kıyılarından birine sahip olan Kartal’da renkli bir kutlama programı organize ettik. Birbirinden heyecanlı su sporları yarışları ve gösterilerine imza atacağımız etkinlik programımızı ise ilçemizin sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek komşularımızın hizmetine açtığımız Dragos Su Sporları Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Hazırladığımız bu heyecan dolu etkinliğe tüm sporsever komşularımızı bekliyoruz” dedi.