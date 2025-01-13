Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından 6 yaş grubundaki öğrencilere kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Yazar Sultan Polat Kaçan, ‘Yağmur Ormanlarına Yolculuk’ adlı hikaye kitabını minik okuyucularla buluşturdu. Etkinlikte çocuklar, yazar Kaçan’ın kitabını onun eşliğinde dinlerken, hayal güçlerini geliştirme ve kitap sevgisini pekiştirme fırsatı yakaladı. Hikaye boyunca doğanın ve çevrenin önemi üzerine yapılan sohbetler, miniklere çevreye duyarlılık kazandırdı.

Yazar Sultan Polat Kaçan ile birebir etkileşim kuran çocuklar, kitap üzerine sorular sorma ve düşüncelerini paylaşma imkânı buldu. Renkli anların yaşandığı bu keyifli etkinlikte, çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve 6 yaş grubundan toplam 255 öğrenci katıldı. Başkan Yardımcısı Kars, çocukların bu tür etkinliklerle kitap sevgisi kazanmasının ve çevre bilincini erken yaşta edinmesinin önemine vurgu yaptı.