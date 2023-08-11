Kartal Atalar Marmaray durağında mazgallara girerek mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından mazgala basınçlı hava verilerek kurtarıldı. İtfaiyenin kedi kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Atalar Marmaray durağında geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yavru bir kedi duraktaki mazgallara girerek mahsur kaldı. Kediyi fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için uzun uğraş verdi. Mazgalların diğer tarafından basınçlı hava verilmesiyle kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kediyi kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar ise kedinin kurtarılmasını alkışlayarak kutladı.

İtfaiyenin kedi kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.