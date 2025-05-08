BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, Değirmenönü Mahallesi'nde yer alan Şehitler Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi arasında kalan bölgede sabah saat 08.00 ile akşam 18.00 arasında su verilemeyecek.

BUSKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi ile Ankara Yolu Caddesinin arasında kalan bölgede, 08.05.2025 tarihinde, 08.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur."