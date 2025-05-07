Fatih Berber yaptığı açıklamada, Turgutalp mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarından çıkan hafriyat ve molozun mahalleye yakın bir yere döküldüğünü, hafriyat kamyonlarının gidiş gelişlerinde çıkarttıkları toz sebebiyle mahalle sakinlerinin ve yol güzergahındaki tarlaraki mahsüllerin zarar gördüğünü belirtti.

2 hafta önce söz konusu yerde inceleme yaptıklarını belirten Berber “Fen işleri müdürlüğü buraya freze asfalt sergisi yapacaklarını söyledi ancak herhangi bir gelişme yaşanmamış. Şu an çiftçiler ciddi mağduriyet yaşıyor” dedi.

Gündeme ilişkin söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, mevsimsel şartlar sebebiyle kaplama yapılamadığını en kısa sürede asfaltlama yapılacağını ifade etti.