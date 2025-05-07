Akkılıç Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte Turgay Fişekçi’nin moderatörlüğünde Sevengül Sönmez ve Sadık Aslankara, Rıfat Ilgaz’ın hem yazarlık kariyerini hem de yaşadığı zorlukları değerlendirdi.

Turgay Fişekçi, Rıfat Ilgaz’ın hayatının kolay geçmediğini, ikinci kitabı “Sınıf” sonrası tutuklanarak hem hapishane hem de sanatoryum arasında geçen yıllar yaşadığını anlattı. Ilgaz’ın 70 yaşında memleketi Cide’ye dönme kararı aldığını ancak 12 Eylül askeri darbesinde yeniden gözaltına alındığını hatırlattı.

Yazar Sevengül Sönmez, Rıfat Ilgaz’ın Marko Paşa dergisiyle olan ilişkisini ve bu sürecin onun edebi üretimine kattığı değeri aktardı. 1946’da Aziz Nesin ve Sabahattin Ali’nin öncülüğünde çıkan Marko Paşa’ya 1947’de katılan Ilgaz’ın, bu dergideki çalışmalarının hem mizah anlayışını hem de yazın gücünü pekiştirdiğini vurguladı.

Sadık Aslankara da, Rıfat Ilgaz ile geçirdiği yıllardan ve hazırladıkları belgeselden söz etti. 2022 yılında yayınlanan ve iki bölümden oluşan belgeselin adlarının “Cide’nin Rıfat’ı” ve “Rıfat’ın Cide’si” olduğunu belirten Aslankara, İlhan Selçuk’un Ilgaz’a dair “Tepeden tırnağa aydın sorumluluğu taşıyan güzel bir adamdı” sözünü anımsatarak konuşmasını tamamladı.