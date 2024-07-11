İstanbul Anadolu yakasında bulunan ve günde 20 bin hastanın ayaktan muayene ve tedavi olduğu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine 2 yeni MR cihazı kurularak hizmet sunmaya başlandı.

3 MR cihazına sahip ve günde ortalama bin MR çekiminin yapıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Görüntüleme Merkezinde MR randevu talebinin artması ve bekleme sürelerinin uzaması nedeniyle, hastalara daha iyi hizmet sunabilmek için 2 yeni MR Cihazı daha kurularak hizmete erişim kolaylaştı. Kurulum süreci tamamlanan cihazlar bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, “Sağlık Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde bünyemize kazandırdığımız 2 yeni MR cihazımız hastanemize ve hizmet alan hastalarımıza hayırlı olsun. 2024 yılında 5 milyona yakın vatandaşımıza sağlık hizmeti sunan hastanemizde hizmete açılan son teknoloji MR cihazlarımız ile bekleme sürelerini ortadan kaldırmayı ve tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kolay ulaşmasını hedefliyoruz. Bu cihazlar ile Sağlığın Güvenli Adresinde hizmete erişim daha da kolaylaşacak" dedi.