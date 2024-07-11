Milyonlarca emekli, bugün Beştepe'de gerçekleşecek olan 5’li zirveden çıkacak karara odaklanmış durumda. Bu zirvede en düşük emekli aylığının artırılması için önemli kararlar alınması bekleniyor. Ünlü gazeteci Cem Küçük'ün canlı yayında yaptığı açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı rakamı 12 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Özellikle kök maaş sorunu yaşayan 1.8 milyon emekli için bu karar büyük önem taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında maaş zammı yapılması planlanırken, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam öngörülüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber