İstanbul Kartal Sahili'nden balık tutmak amacıyla denize açılan 50 yaşındaki Tekin Taşkulu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kartal'daki barınaktan tekne ile ayrılan Taşkulu'nun Adalar istikametine doğru ilerlediği öğrenildi. Taşkulu'nun tekne ile barınaktan çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Taşkulu'nun gece saatlerinde teknesiyle denize açıldığı görüldü. Bir süre sonra Taşkulu'nun teknesi Sedef Adası açıklarında boş şekilde bulundu. Yapılan incelemelerde şahsa ait eşyaların teknede olduğu ancak kendisinin teknede bulunmadığı tespit edildi. Olayın ardından Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin 3 gündür arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

'Bir şey mi oldu yoksa denize mi düştü bilmiyoruz'

Taşkulu'nun tekne komşusu olduğunu belirten Ali Osman Gürkan, 'Sanırım kendisinin teknesine ulaşılmış ancak kendisiyle ilgili herhangi bir malumat yok. Nerede olduğu bilinmiyor, kayıp. Bir şey mi oldu yoksa denize mi düştü bilmiyoruz. Çok fazla tanımıyorum, tekne komşumuzdu. Burada genelde amatör ve sportif balıkçılık yapılıyor. Sahil güvenlik ekipleri teyakkuz halinde aramalarını sürdürüyor' dedi. Bir diğer görgü tanığı Ruşen Ersoy ise, 'Gece 01.20 sıralarında buradan çıkıyor. Saat 03.00'te eşiyle görüşüyor, 03.00 ile 03.30 arasında kayboluyor. Yaklaşık 3 buçuk saat sonra teknesi boş şekilde bulunuyor. O saatten beri aramalar devam ediyor. Maalesef acımız çok büyük' diye konuştu.

Öte yandan, kayıp şahsın denize düşüp düşmediği ya da başına ne geldiği henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.