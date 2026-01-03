Kartalkaya'daki otel yangını sonrası denetim kapsamına alınan Kartepe'deki The Green Park Otel için gözler pazartesi gününe çevrildi. Halihazırda konaklamaya kapalı olan tesisle ilgili yapılacak kontrollerin ardından son durum ve uygulanacak işlemler netlik kazanacak.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Türkiye genelinde konaklama tesislerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Bu süreçte Kartepe'de bulunan The Green Park Otel de incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde yangın güvenliği, imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler tespit edildi. Kartepe Belediyesi tarafından eksiklerin giderilmesi için süre verilen otelde, istenilen düzenlemelerin tamamlanamaması üzerine Mart 2025'te mühürleme işlemi uygulandı. Ancak işletmenin yargı yoluna başvurmasıyla birlikte mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Pazartesi denetim yapılacak

Öte yandan, 1 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile yangınla ilgili eksikliği bulunan yapılara 31 Aralık 2025'e kadar süre tanınmıştı. The Green Park Otel'i de kapsayan bu sürenin sona ermesiyle birlikte belediye ekiplerinin 5 Ocak Pazartesi günü yeniden denetim yapacağı, otelinin son durumu hakkında karar netleşeceği belirtildi.

Tesis konaklamaya kapalı

Öte yandan, The Green Park Otel yetkilileri, otelin yeniden mühürlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kartepe Turizm A.Ş.'ye ait tesisle ilgili kamuoyunu yanıltıcı ifadelere yer verildiği savunularak, tesisin mühürlenmesine ilişkin kesinleşmiş herhangi bir işlem bulunmadığı vurgulandı. Yetkililer, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/534 Esas sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve bu nedenle idari işlemlerin uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, tesiste planlı renovasyon ve tadilat çalışmalarının sürdüğü, bu sürecin işletmenin kendi iradesiyle ve misafirlerin can ve mal güvenliği öncelik alınarak yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda otelin geçici olarak konaklamaya kapalı olduğu, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine herhangi bir risk ya da mağduriyetin söz konusu olmadığı kaydedildi.