İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, biri İstanbul’da olmak üzere 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Elde edilen video ve ses kayıtlarının çözümünün devam ettiği ve soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, insanlıktan uzak ve vicdani değerlerden yoksun bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alındı. Diğer tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.”

Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve şüphelileri yakalayan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil, hukuk önünde de yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.