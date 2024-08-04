Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye teşkilatına güç katacak Kartepe müfreze binasının temeli atıldı.

Olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi için kendini sürekli yenileyen Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe’de yeni bir müfreze binası inşa ediyor. Kartepe Uzunçiftlik bölgesinde yapılan yeni müfreze binasının temeli atıldı. Ekipler zemin kat kolon demir imalatına başladı. 3 bin 296 metrekare alanda inşa edilen Kartepe İtfaiye Müfreze binasının zemin katında itfaiye araçları için garaj, garaj bakım onarım odası, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, 2 depo, mutfak, dinlenme ve yemekhane odası yer alıyor. Birinci katta ise 4 yatakhane, mescit, misafir odası bulunuyor. Zemin kapalı garaj içerisinde yüzey sertleştiricili hasır donatılı beton, geri kalan tüm mahaller 60x60 seramik kaplama yapılacak. Saha asfalt kaplaması yapılacak, bahçede voleybol sahası, otopark ve araç yıkama yeri bulunacak.