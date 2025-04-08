Kartepe Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İmar komisyonundan gelen Suadiye Mahallesi imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edilirken, Köseköy Mahallesi ve Uzuntarla Mahallesi imar planı değişiklikleri imar komisyonuna havale edildi. 2024 mali yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği meclis toplantısında denetim komisyonu raporu okunarak üyelerin bilgisine sunuldu, encümen üyelerinin seçimleri yapıldı ve ihtisas komisyonları da belirlendi. Seçilen encümen ve ihtisas komisyon üyelerini tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Kendilerine başarılar diliyorum, görevlerinin ilçemize hayırlı ve güzel hizmetler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA