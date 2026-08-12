Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla belirlenen program doğrultusunda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında asfalt, beton yol ve parke uygulamaları gerçekleştiriliyor.
Ekipler, Derbent Mahallesi Pakkaya Sokak'ta zemin hazırlıklarının ardından beton yol uygulamasını tamamlayarak sokağı kullanıma sundu. Aynı mahallede bulunan Atıf Erçıkan Caddesi ile Köseköy Mahallesi'ndeki Irmak Sokak'ta ise zemin iyileştirmesinin ardından asfalt serimi yapıldı.
Kaynak: İHA