Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Türk sanat müziği konseri kulakların pasını sildi.

Aysel Demircan şefliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kartepe Türk Sanat Müziği Korosu, eşsiz eserlerden oluşan, kulakların pasını silen bir konser verdi.

Etkinliğe katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizlerle bir arada olmak keyif ve heyecan vermektedir. Birçok etkinliği birlikte yaptık. Bu etkinlik insana huzur ve mutluluk vermektedir. Burada emeği geçen başta Aysel Demircan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız. İnşallah bir gün aranızda olacağım" dedi.

Toplu ve solo şarkılardan oluşan konser, coşku ve keyifle dinlenirken, alkışlarla son buldu.