Kahvaltı Evi, Antik Köfte Restoran, Meydan Kafe ve Müze Kafe ile vatandaşlara hizmet sunan belediye, tesis ağına 'Tarçın Kafe'yi ekledi. Kartepe Kent Çarşısı karşısındaki 15 Temmuz Demokrasi Parkı içerisinde konuşlandırılan tesis, modern mimarisiyle faaliyete geçti.

Özellikle gençlerin talep ve beklentilerine göre tasarlanan kafe, bütçe dostu fiyat politikasıyla hizmet veriyor. Gençlere yönelik menülerin yer aldığı tesiste, öğrenci kimliğini ibraz edenlere özel indirimler uygulanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin her köşesinde gençlerin kendilerini huzurlu hissedecekleri alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tesisin bölgeye hayırlı olmasını dileyen Kocaman, 'Genç konseptli kafemizde sadece uygun fiyatlı çay değil, kış aylarının vazgeçilmezi olan lezzetli salep çeşitleri de Kartepelileri bekliyor. Öğrenci kimliğini gösteren gençler için özel indirimli menüler hazırladık; tatlıdan hamburgere kadar birçok farklı lezzet seçeneği sunuyoruz' dedi.