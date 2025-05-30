Kartepe’deki bin 100 metre uzunluğundaki cadde, bin 372 ton asfalt malzemesi kullanılarak araç ve yaya trafiğine uygun hale getirildi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Maşukiye Mahallesi’nde yer alan ve bin 100 metre uzunluğundaki Çınar Caddesi’nde, altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda kapsamlı asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, yol yüzeyindeki deformasyonlar giderilerek sürüş güvenliği ve konforu yeniden sağlandı. Yapılan çalışmalarda toplam bin 372 ton asfalt malzemesi kullanılarak cadde yeniden araç ve yaya trafiğine uygun hale getirildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollarımızı hızla onararak hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırıyoruz. Maşukiye Mahallemizdeki Çınar Caddesi yenilendi. Bin 372 ton asfalt serimiyle hem konforlu hem de güvenli ulaşım imkânı sağladık. Kartepe’nin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmek için durmadan çalışıyoruz." dedi.