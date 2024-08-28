Kartepe’de gençler için düzenlenen gelişim kampında öğrenciler hem esnafların yanında iş tecrübesi kazandı hem de düzenlenen yarışlarda doyasıya eğlendi.

Kartepe Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği, Bir Gençlik ve Gelişim Kampı’nın 3.sü tamamlandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından ilçeye kazandırılan Kartepe Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ni ziyaret eden gençler, sergilenen eserleri hayranlıkla inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Kartepe Teleferik ile kuş bakışı manzarayı ve doğanın muhteşem güzelliğini izledi. Ayrıca gençler, meslekleri tanıması ve kısmi iş tecrübesi kazanması noktasında ilçe de faaliyet gösteren esnafların yanında deneyim kazandı. Gençler; eczane, fırın, bakkal, terzi, veteriner, kafe, pastane, berber, kuaför gibi iş yerlerinde günlük mesai yaptı. Öğrenciler daha sonra Bocce, Dart ve Paintbaal yarışmalarında eğlenceli ve heyecanlı saatler geçirdi. Gençlerin paintbaall etkinliğine katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gençlerimizin her zaman yanındayız. İçeriğinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri barındıran, farkındalık eğitimleri bol, eğitici bir o kadar da eğlenceli kampla gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bu hem eğlenceli hem de öğretici kamplarımız gençlerimizin istediği sürece devam edecek" dedi.