Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karpuzsekisi Mahallesi’nde 18 milyon 944 bin TL maliyet ile GES tesisi kurulacağını kaydetti. Büyükkılıç, imalat çalışmaları devam eden tesisin yıl sonuna kadar işletmeye alınacağını sözlerine ekledi. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geleceğe yönelik güçlü yatırımlarla Kayseri’nin daha sağlam altyapıya kavuşması için çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, doğa dostu projeleri hayata geçirerek hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını, yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere KASKİ’nin yeni projelere yöneldiğini belirtti.

Enerji maliyetlerini düşürmek için daha önce Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında 81 bin 698 metrekare alanda kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h, üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olan ve yılda 11 milyon kWe elektrik üreterek 30 milyon TL kazanç sağlanacak Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi inşa edilerek işletmeye alındığını kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi: “Yüksek maliyetli tesislerimizdeki enerji maliyetlerimizi mümkün olduğunca minimum seviyelere düşürebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını çok önemsiyoruz. Hem çevre hem de ekonomi dostu projeleri sırasıyla hayata geçirebilmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallemizde 10 bin metrekare alanda kurulum gücü 0,86 MWp, yıllık üretim kapasitesi 1.650.00 kW olan Güneş Enerjisi Santrali inşa ediyoruz. Kurulu gücü 860 kWp/h, üretim kapasitesi 750 kWe/h olan tesis sayesinde yılda 1 milyon 650 bin kWe elektrik üretimi sağlanacak. Üretilen enerji KASKİ’miz bünyesindeki tesislerde kullanılacak olup, yılda yaklaşık 4 buçuk milyon TL kazanç sağlanmış olunacak. Saha çalışmalarımız dâhilinde trafo, panel kablo, kamera ve aydınlatma montajlarına devam edilirken toplam 1592 adet panelin 400 adedinin montajı tamamlandı. 18 milyon 944 bin 301 TL’ye mal olan tesisimizin inşasını yıl sonuna kadar tamamlayarak işletmeye almayı planlanıyoruz. Enerji yatırımlarımızı yeni projelerimiz ile hız kesmeden sürdüreceğiz.”