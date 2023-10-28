Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir iş merkezinde, genç bir fizyoterapistin motosikleti çalındı. Olay, Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi.

Emir Ulus adlı 27 yaşındaki fizyoterapist, işe geldiği gibi motosikletini iş merkezinin önüne park etti. Ancak iş çıkışında motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kameralarına başvuran Ulus, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 3 şüphelinin mali müşavirin bürosundan çıkıp binadan ayrıldıkları, ardından aşağıda kısa bir süre bekledikleri ve sonrasında hızla bir motosikleti çalarak kayıplara karıştıkları görüldü.

Emir Ulus hemen güvenlik kamerası kayıtlarını alıp polis merkezine başvurdu. Polis motosikletin bulunması için titiz bir soruşturma yürütüyor.