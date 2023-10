İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği yönetimi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle program düzenlendi.

Kültür park içindeki bir kafede düzenlenen kahvaltılı programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, Başsavcı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Okan Şen, gaziler ile üyeler katıldı.



Konuşma yapan İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müfide Karaduman, "Yarın çok özel bir gün, 29 EKİM 2023 Türkiye Cumhuriyet'inin 100 üncü kuruluş yıldönümü; Bu özel gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zirveye ulaştığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir dönemi temsil ediyor. Bir asır önce, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ANADOLU nun fedakar halkı; yıkılmış bir imparatorluğun kalıntılarından yeni bir devletin temellerini attılar. Bugün, GAZİLERİMİZ ile birlikte bu devletin 100. yılını gurur ve sevinçle kutlamak için bir aradayız. TÜRKİYE CUMHURİYETİ demokrasi, laiklik, çağdaşlık ve bağımsızlık ilkeleriyle kurulan bir devlettir. Bizlere, millet egemenliği, eşitlik, özgürlük ve adaletin teminatı olarak sunulmuştur. Bu ilkeler, ülkemizin modernleşmesinin temel taşlarıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzünü temsil eder. Bugün burada, İşkadını, Sivil toplum kuruluşu Başkanı özgür bir kadın olarak bulunuyorsam Cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri sayesindedir.

CUMHURİYETİN 100. yılına ulaşmak, büyük bir başarıdır. Ancak, bu dönemdeki zorluklar ve mücadeleler de unutulmamalıdır. Ülkemiz, iç ve dış tehditlerle karşı karşıya geldi, ekonomik zorluklarla mücadele etti, ancak milletimiz her zaman aydınlık yarınlar için birlikte çalışmayı sürdürmüştür.



BUGÜN, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, bu büyük mirası daha da ileriye taşıma görevimiz vardır. Genç nesillere, cumhuriyetimizin değerlerini ve mirasını benimsemeleri için rehberlik etmeliyiz. Eğitim, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında ilerlemeliyiz. CUMHURİYETİMİZİN 100. yılında, daha demokratik, daha adil, daha refah bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için bir araya gelmeli, birlikte çalışmalıyız. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde olduğu her dönemde, büyük işler başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, geçmişimize saygı göstermek, bugünü anlamak ve yarını şekillendirmek için bir fırsattır. Hep birlikte, bu büyük mirası gelecek nesillere aktararak, Cumhuriyetimizi daha da güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlıyız." dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği’mizin çok değerli mensupları, hepinizi şahsım adına, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban Bey adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizi selamlarken başta bu Cumhuriyetimizi kuran, her türlü fedakarlığa katlanmış, büyük fedakarlıklar çekmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Her şeyden evvel İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği gibi böyle güzel derneklerimizin olması, İnegöl’de her alanda öncülük yapması hakikaten çok güzel bir şey. Bu dernekte saygı duyduğum, değer verdiğim kardeşlerimiz var. Ben gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Az önce Gaziler Derneği Başkanı çok doğru söyledi. Dün Alaca Şehitliği’nde bir program vardı. Oraya katıldım. Orada yaptığım konuşmada şunu söylüyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı da, devlet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bol bol etkinlik yapacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşuna sahip çıkacağız. Bu programlara çocuklarımıza Cumhuriyetimizin nasıl ve ne zorluklarla kurulduğunu öğretmesi lazım ki bu Cumhuriyet 100 yıl yaşasın 1000 yıl yaşasın, kıyamete kadar yaşasın. Görüyoruz 100 yıl önce bu toprakları paylaşmak isteyen, bizi haritadan silmek isteyen zihniyeti Bugün Filistin’ de görüyoruz. Cumhuriyete sahip çıkıp çocuklarımıza bunu anlatmalıyız. Hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum. “



Kaymakam Eren Arslan da “ Çok değerli Başkanlarım, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli gazilerimiz ben de bu özel günde, Cumhuriyeti kutlayacağımız günün arifesinde bizim en kıymetlilerimiz gazilerimizle bulunmaktan duyduğum keyfi ifade etmek istiyorum. Malumunuz bundan 100 yıl önce bu ülkeyi, Türk Milletini, bu topraklardan bize yurt olan, vatan olan Anadolu’yu parçalayıp kendi emperyal çıkarlardan yok etmeye çalışan 7 düvele karşı verilmiş mücadelenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, sayısız isimsiz kahramanlar, Anadolu’nun halkının, çocuğundan yaşlısına, yaşlısından gencine vatanın bir kuruş toprağı dahi düşmana terk edilmeyecektir ilkesiyle düşmanı yurttan temizleyip halkın azim ve kararı halkın kendi idaresiyle ülkesini yönetmesi düsturuyla Cumhuriyet ilan edilmiştir. Çok şükür bugün 100. Yılına ulaştık. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği sürece daha önder daha güçlü ve ulu önderin işaret ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesinin de üstünde yer almak zorundayız. Bu bize tarihimizin görevi Atamızın mirasıdır. Eğer biz muasır medeniyetler seviyesinde olmazsak Gazze’de çocuklar ölür. Kadınlar ölür, masumlar ölür. Uygur’da soydaşlarımız, dindaşlarımız eziyet altında olur. Dünyanın her coğrafyasında her masum Türk’ün adaletini bekliyor. İnşallah dua ediyor, umut ediyor gazilerimizden aldığımız inançla inanıyorum ki gelecekte dünyanın her yerinde masum milletlere adalet götürmek yine bizim görevimiz olacak. Buna yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Bize bu vatanı emanet eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını saygıyla selamlıyorum. “