Sosyal ağlarda Bakan Şimşek’in görevinden ayrıldığına dair öne sürülen iddiaların ardından resmi makamlar harekete geçti. Spekülasyonların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını vurgulayan Şimşek, kamuoyuna doğrudan seslenerek şu açıklamada bulundu:

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

DMM: "Manipülasyon yapanlar hakkında adli süreç yürütülüyor"

Gelişmeler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında ise piyasaları etkilemeye çalışan kasıtlı iddialara karşı yasal yollara başvurulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."