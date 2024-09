Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Katrancı Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Bizler halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle işimize dört koldan sarılıyoruz. Karatay’ın her sokağında, her mahallesinde hizmet belediyeciliği var. Belediye olarak fayda merkezli projeler üretmeye ve vatandaşlarımız için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

KONYA (İGFA) - Karatay’ın ihtiyaçları ve vatandaşın talepleri doğrultusunda hareket eden Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katkı sunan yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından yapımı tamamlanan Katrancı Sosyal Tesisi, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Katrancı Mahallesi’nde gerçekleştirilen tesisin açılış törenine; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay mülki amirleri, muhtarlar, Karatay Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

MAHALLELERE 18. SOSYAL TESİS

Vatandaşların sosyal hayatına katkı sunan sosyal tesisleri ihtiyaç duyulan tüm mahallelere kazandırdıklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; gelişen, güzelleşen ve büyüyen Karatay’a katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak hem merkez hem de merkeze uzak mahallelerimizde hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı ilçemize kazandırıyoruz. Bugün de merkeze uzak mahallemiz olan Katrancı’ya kazandırdığımız sosyal tesisimizin açılışını yapıyoruz. Burası birlikte ilçemize kazandırdığımız sosyal tesislerimizin sayısını 18’e yükselttik. Önceki dönem muhtarımızın talebiyle sosyal tesis yapma kararı almıştık ve çok şükür bugün de tesisimizi hizmete açıyoruz. 1000 metrekarelik alanda, çevre düzenlemesiyle birlikte 3 milyon TL’ye mal olan tesisimizin içerisinde muhtar odamız, çok amaçlı salon ve ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili alanlarımız bulunmaktadır. Sosyal tesislerimizi ihtiyaç olan tüm mahallelerimize kazandırdık. İhtiyaç olması halinde diğer mahallelerimize de kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

İlçe merkezi gibi merkeze uzak bütün mahallelerin gelişimine önem verdiklerini belirten Hasan Kılca, Karatay’da merkez mahalle ya da merkeze uzak mahalle diye bir ayrım olmadığının altını çizdi.

Kılca şunları söyledi; “Göreve geldiğimizde merkez ve merkeze uzak mahallerimizin hepsini tek tek dolaşarak, ihtiyaçları yerinde tespit ettik ve gerekli yatırımları gerçekleştirdik. Bu noktada merkeze uzak mahallelerimize ayrı bir parantez açarak merkez mahallelerimizde ne varsa aynı hizmeti bu bölgelerimize de sağladık. Yollarımız, köy içerisindeki parke yollarımız, bağlantı yollarımızla sosyal tesislerimizle şehir merkezlerinden bir farkı kalmadı. Kızören mahallemize kazandırdığımız Kızören Lisesi bu dönem faaliyete geçiyor. Oranın da yakın zamanda açılışını yapacağız. Bu bölgedeki öğrencilerimiz orada eğitim alıyorlar. İşte tüm bu yatırımlarımızla hemşehrilerimiz artık şehre göç etmeyecekler. Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Kaymakamlığımıza da ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımız üreterek ülke ekonomimize katma değer sağlıyorlar. Emek ve alın teri ile gayret ediyorlar. Onun için hemşehrilerimiz için ne yapsak azdır. Bizler halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle her zaman işimize dört koldan sarılıyoruz. Karatay’ın her sokağında, her mahallesinde hizmet belediyeciliği var. Karatay Belediyesi olarak fayda merkezli projeler üretmeye ve vatandaşlarımız için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.”

MERKEZE UZAK MAHALLELERE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, Karatay Belediyesi’nin merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerin tamamına önemli yatırımlar yaptığına vurgu yaptı.

İlçe Başkanı Mehmet Genç; “Katrancı Mahallemiz; yollarıyla, tesisleriyle ve diğer alanlarıyla güzel mahalleye dönüştü. Merkeze uzak mahallelerimize birçok yatırımlar, hizmetler yapıldı yapılmaya da devam ediliyor. Yapılan parke yolları, tretuvarları, asfalt çalışmaları ve daha birçok hizmetiyle mahallelerimiz daha da güzelleşti. Tüm bu hizmetleri mahallelerimizle ve hemşehrilerimizle buluşturan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. Sosyal Tesisimizin Katrancı mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL TESİSLER MAHALLELERE KATKI SUNUYOR

“Karatay’da kaliteli ve vatandaşların faydasına yatırımlar gerçekleşiyor” diyen Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise; Karatay Belediyesi’nin sosyal tesis hamleleriyle ilçeye önemli katkı sağladığını söyledi.

İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan şöyle konuştu; “Sosyal tesisler vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçları için gerekli hale gelmiştir. Artık merkeze uzak mahallerimizde köy konakları ve sosyal tesisler olmazsa olmazlardan. Bu noktada Karatay’da ilçe merkezinde ne olması gerekiyorsa merkeze uzak mahallelerde aynı hizmetler var. Katrancı Sosyal Tesisini ilçemize kazandıran Karatay Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlan Katrancı Sosyal Tesisi dualarla hizmete açıldı. Açılışın ardından Başkan Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile diğer ilçe mülki erkânı, Katrancı’ya kazandırılan sosyal tesisi birlikte incelediler.