Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, kepçe kulak operasyonları hakkında bilgi verdi. Kepçe kulak özellikle çocuklarda çok ciddi ruhsal problem oluşturabildiğini belirten Emre Kıymık, "Akran zorbalığına sebebiyet verdiğinden dolayı çocuklar okula gitmek istemiyorlar. Saçlarını uzatarak kulaklarını kapatmak istiyorlar. Böyle bir sorunu kepçe kulak ameliyatı ile çözebiliyoruz. Belli bir yaşı geçmiş çocuklarda lokal anestezi ile uyuşturarak yapılıyor. Küçük yaştaki çocuklara genel anestezi altında bu ameliyatları yapılıyor. Bu ameliyat ortalama bir, bir buçuk saat süren bir cerrahi işlemdir. İşlemden sonra 3 haftalık bir kulak bandı kullanma periyodumuz var. Bu dönem belki çocuklarımızı bir süre zorlayabilir. Onu haricinde özellikle 1 ayı tamamladıktan sonra ameliyat şişlikleri de belli bir seviyeye iner. Gözle görülebilir iyi bir sonuç oluşmaya başlar. Çocukların özgüveni yüksek bir şekilde sosyal hayatlarının devam etmesini sağlar. Belirgin kulağın cerrahi ile bir çözümü vardır. Özellikle yaz mevsimi bu tip hastalarımız için uygun bir zamanlamadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA