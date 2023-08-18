Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde meydana gelen park kavgasında 3 kişi yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesinde bir işyerinin önünde meydana geldi. B.U.(35), kamyonetini park etti. İşyeri sahibi R.Ş.(26), B.U.'ya aracını başka yere park etmesini söyledi. 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iki genç birbirine girdi. O sırasa R.Ş. işyerindeki ketıl(kettle) içindeki kaynar suyu B.U.'nun üzerine döktü. Kavgayı ayırmaya çalışan C.A.(43) da yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. B.U.'nuj vücudunda yanıklar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.