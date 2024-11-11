Bugün Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum konusunun ön planda olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nda tansiyon yükseldi. Meclis üyeleri arasında yaşanan sert tartışmalar sırasında yumruklar ve su şişeleri havada uçuştu. Gerginliğin ardından toplantıya bir süre ara verildi ve olayların yatışmasıyla oturum kaldığı yerden devam etti. Gündemdeki maddelerin görüşülmesiyle toplantı sona ererken, bir sonraki toplantının 13 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı açıklandı.

Kaynak: İHA