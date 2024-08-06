Uğur Bayram, yaptığı açıklamada, "Suya indirim yapıp katı atık bedeline zam yapmaya çalışan Mustafa Bozbey şimdi de 'kavun karpuz şovu' ile karşımıza çıkıyor," dedi. Bayram, Bozbey'in bir taraftan vatandaşa damperli inşaat kamyonlarıyla kavun karpuz dağıttığını, diğer taraftan ise ulaşıma yüzde 65 zam yaptığını vurguladı.

Bayram, "Damperli inşaat kamyonunun tepesinden atılan karpuzu yakalayıp yiyen vatandaş bu alicengiz oyununu yemez. Yer gibi görünür ama yemez," şeklinde konuştu. Bayram, CHP siyasetinin bu tür oyunlar üzerine kurulu olduğunu ve Bozbey'in de bu siyasetin bir parçası olduğunu belirtti.

Bu eleştiriler, Uğur Bayram'ın Mustafa Bozbey'in siyasetine yönelik sert eleştirileri olarak dikkat çekti.