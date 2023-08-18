Muş'un Korkut ilçesine bağlı Tan köyünde, aralarında derin bir sevgi bağı bulunan Dilan Tuna (21) ve Yakup Sönmez (26), üst üste üzücü bir olayın ardından hayata veda etti. İki genç, sadece 3 gün arayla intihar ederek yaşamlarına son verdi. İkisinin de yan yana defnedildiği cenaze töreninde, acı dolu anlar yaşandı.

Dilan ve Yakup'un mezar taşlarına, belki de sonsuzluğa uzanan bir sembol olarak, tülbentler bağlandı. Ancak, bu trajik olayın ardında çeşitli iddialar da gündeme geldi. Yakup Sönmez'in babası, Dilan'ı ailelerinin istemesine rağmen kızlarını vermediklerini öne sürdü. Dilan'ın babası ise 3 yıl önce gelen evlenme teklifini reddettiğini, ayrıca başlık parası talebinde de bulunmadığını belirtti.

Dilan'ın babası M.İ.T., "Üç yıl önce kızımı istemeye geldiler. Ancak o dönemde kızımın yaşının küçük olduğunu belirterek teklifi geri çevirdim. Bu süre zarfında kimse tekrar kapımı çalmadı. Başlık parası gibi taleplerim de olmadı. Maalesef, bu üzücü olay sonrasında gençlerin aslında birbirlerine olan sevgisini ancak duyabildim. Bizim aile olarak yaşadığımız karalama kampanyalarına karşı hukuki adımlar attık. Bu tür yalan haberler hem bizi üzüyor hem de acımızı daha da derinleştiriyor. Bu insanlar, sadece iki genç insanın trajedisini değil, aynı zamanda tüm ailemizi de suçlu gibi göstermiş oldu. Bu gençlerin ani intiharı, evlenmek isteyen iki gencin başlık parası yüzünden kaybedildiğini ima ederek aslında insanlıkla uzaktan yakından bir ilgilerinin olmadığını kanıtladı." şeklinde konuştu.