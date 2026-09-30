Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin’de, koruma altındaki kum zambakları bu yıl da sahillerde çiçek açtı.

Nesli tükenme riski nedeniyle koruma altında tutulan kum zambakları; kent merkezinin yanı sıra Erdemli, Silifke ve Anamur başta olmak üzere birçok noktada sahilleri beyaza bürüdü.

Özellikle deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü çevresi ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahilinde yoğun şekilde görülen kum zambakları, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Talat Göktepe Çamlığı’nda kamp yapan vatandaşlar da çiçeklerin oluşturduğu manzaraya dikkat çekerken, bitkilerin korunması için bölgede sürekli uyarılar yapıldığını belirtti.

Erdemli Belediyesi tarafından sahile yerleştirilen levhalarla vatandaşlara kum zambaklarını koparmamaları ve yetişme alanlarına zarar vermemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kum zambaklarını koparan ya da doğal yaşam alanlarına zarar veren kişilere 669 bin 245 liradan başlayan ve 3 milyon 496 bin 767 liraya kadar ulaşabilen idari para cezaları uygulanabiliyor.

Eskişehir’den Mersin’e kamp yapmak için gelen Murat Çulha, çevrenin kum zambaklarıyla kaplı olduğunu belirterek bitkinin korunması gerektiğini söyledi. Çulha, bölgede uyarı levhaları bulunduğunu ve vatandaşların bu konuda duyarlı davranmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konya’dan ailesiyle birlikte kamp alanına gelen Metin Söğütlü ise kum zambaklarının özellikle akşam saatlerinde çevreye yaydığı kokunun etkileyici olduğunu anlattı.

Bitkilerin korunması için çaba gösterenlere teşekkür eden Söğütlü, vatandaşları zambakları koparmamaları konusunda uyararak, bu doğal güzelliğin gelecek yıllarda da görülebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.