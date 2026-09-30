Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘turizm kenti’ kimliğine değer katan yatırımlarıyla yerli ve yabancı turistlere alternatif imkanlar sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında devreye alınan Gemlik Termal Tesisi, bölgenin termal kaynaklarını modern kullanım alanlarıyla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURFAŞ tarafından işletilen tesis, Gemlik Hisar Mahallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda yer alıyor. Toplam 6 bin 80 metrekare olarak 3 kattan oluşan tesisin termal havuzu, Türk hamamı, iki adet buhar odası ve iki adet saunası bulunuyor. Ayrıca tesiste soyunma kabinleri, duşlar, saç kurutma alanları ve dinlenme bölümleri de yer alıyor.

Konfor ve hijyen ön planda

Aynı anda 50 kişiye kadar hizmet verebilen termal alanlarda misafirlere büyük havlu, baş havlusu, peştemal ve terlik gibi tek kullanımlık ürünler ücretsiz sunuluyor. 62 araçlık otoparkı bulunan termal tesis, modern ve güvenli yapısıyla 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.

Sağlık ve spor bir arada

Gemlik Termal Tesisi’nin bir bölümü fiziksel aktivite ve sağlık danışma merkezi olarak hizmet veriyor. Tesiste vatandaşlara ücretsiz olarak psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen desteği de sağlanıyor.

Ailelere özel termal alan

Gemlik Termal Tesisi’nde ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi amacıyla 7 adet özel aile hamamı da bulunuyor. Daha özel kullanım imkânı sunan aile hamamları, termal deneyimi ailesiyle birlikte yaşamak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.

8 oda, 26 yatak kapasitesi

Termal kullanımın yanı sıra konaklama imkânı da sunan tesiste toplam 8 oda ve 26 yatak kapasitesi bulunuyor. Misafirler, havlu, bornoz, tek kullanımlık terlik, çelik kasa, mini buzdolabı, çay-kahve seti ve Wi-Fi gibi imkanlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Burfaş B kafe lezzetleri

Gemlik Termal Tesisi bünyesinde hizmet veren BURFAŞ B Kafe, misafirlere çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunuyor. Kiosk menü cihazları üzerinden verilen siparişler B Kafe’ye iletilirken, hazırlanan ürünler görevli personel tarafından misafirlere ulaştırılıyor.

Vatandaşlardan tam not

Gemlik Termal Tesisi’nden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tesisin temiz, konforlu ve uygun fiyatlı olduğunu belirten vatandaşlar, Gemlik’e kazandırılan hizmet için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yüksek kalitede hizmet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Bursa’mızın ‘turizm kenti’ kimliğini güçlendirmeye yönelik bütüncül bir planlama yapıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde gerekli tüm adımları atıyor, özellikle tesislerimizde yüksek standartta hizmet sunuyoruz. Gemlik Termal Tesisi’miz de imkanları ve hizmet kalitesiyle hemşerilerimize yaraşır niteliktedir. Vatandaşlarımıza tesisimizde sunulan imkanlardan faydalanmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.