2023 Yılının Arama Trendleri'nin Google tarafından açıklanması merakla bekleniyordu. Nitekim Google, 2024'e merhaba dememize az bir süre kala, o merak konusu olan ve gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata ilişkin 2023 yılında merak edilenlerin yer aldığı "2023 Yılının Arama Trendleri"ni paylaştı! Böylece Türkiye'nin 2023 yılının arama trendleri belli oldu.
DEPREM FELAKETİ VE SEÇİMLER ÖNE ÇIKTI
Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde öne çıkan ilk konu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi oldu. Aramalarda deprem felaketinin etkisi görüldü. Ayrıca, mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin etkisi de arama trendlerinde yer buldu. Sinan Oğan, isimler kategorisinde ilk sırada yer aldı.
"88 NERENİN PLAKASI"
"Hissediyorum..." listesinin başında yer alan "Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum" ve Plakalar listesinin ilk sırasındaki "88 Nerenin Plakası" gibi ilginç arama sonuçları ise dikkatli gözlerden kaçmadı
TÜRKİYE’DE 2023 YILI GOOGLE ARAMA TRENDLERİ
İSİMLER
- Sinan Oğan
- Dilan Polat
- Zaha
- Kemal Kılıçdaroğlu
- Muharrem İnce
- Zaniolo
- Icardi
- Ali Yerlikaya
- Hakan Fidan
- Tete
KAYBETTİKLERİMİZ
- Taha Duymaz
- Metin Uca
- Özkan Uğur
- Seda Fettahoğlu
- Deniz Baykal
- Erkin Koray
- Burhan Çaçan
- Merve Kayaalp
- Matthew Perry
- Mehmet Barlas
DİZİLER
- Yalı Çapkını
- Wednesday
- Kızılcık Şerbeti
- Aile
- Hudutsuz Sevda
- Şahmaran
- Yabani
- The Last Of Us
- Kirli Sepeti
- Ruhun Duymaz
TARİFLER
- Aşure tarifi
- Güllaç tarifi
- Acai bowl tarifi
- Krem karamel tarifi
- Lalanga tarifi
- Topik tarifi
- Yağlama tarifi
- Kalpli kurabiye tarifi
- Ev baklavası tarifi
- Şiveydiz tarifi
ŞARKI SÖZLERİ
- Antidepresan şarkı sözleri
- Enerji şarkı sözleri
- Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
- Müphem şarkı sözleri
- Ali Cabbar şarkı sözleri
- Manolya şarkı sözleri
- Aşkın Olayım şarkı sözleri
- Mockingbird şarkı sözleri
- Lento şarkı sözleri
- Belki şarkı sözleri
NEREDE?
- Deprem nerede oldu
- Elbistan nerede
- Gazze nerede
- Fas nerede
- Nerede oy kullanacağım
- Mescid - i Aksa nerede
- Teknofest nerede
- Kudüs nerede
- Akbelen nerede
- Gökçeada nerede
NASIL?
- Teravih namazı nasıl kılınır
- Bayram namazı nasıl kılınır
- Deprem nasıl oluşur
- Seçim ikinci tura nasıl kalır
- Basınç ölçer nasıl yazılır
- Oy nasıl kullanılır
- Uyurgezer nasıl yazılır
- Anadil nasıl yazılır
- Sandık görevlisi nasıl olunur
- Vergisiz telefon nasıl alınır
NE ZAMAN?
- Meteor yağmuru ne zaman
- Seçim ne zaman
- İkinci tur ne zaman
- Borsa ne zaman açılacak
- Üniversiteler ne zaman açılacak
- Seyyanen zam ne zaman yatacak
- Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak
- Diziler ne zaman başlayacak
- İstanbul depremi ne zaman
- Doğalgaz ne zaman bedava
PLAKALAR
- 88 nerenin plakası
- 50 plaka nerenin plakası
- 23 plaka nerenin plakası
- 25 plaka nerenin plakası
- 21 plaka nerenin plakası
- 08 plaka nerenin plakası
- 17 plaka nerenin plakası
- 46 nerenin plakası
- 31 plaka nerenin plakası
- 16 plaka nerenin plakası
BURÇLAR
- En sevilmeyen burçlar
- En üzgün burçlar
- En tatlı burçlar
- Toprak grubu burçları
- Sabit burçlar hangileri
- İnatçı burçlar
- Aurası yüksek burçlar
- Dişil burçlar
- Hava grubu burçları
- Ateş grubu burçları
NE GİYİLİR?
- İş görüşmesinde ne giyilir?
- İlkbaharda ne giyilir?
- Umrede ne giyilir?
- Aile tanışmasında ne giyilir?
- 16 derecede ne giyilir?
- Konserde ne giyilir?
- İmam nikahında ne giyilir?
- Solaryuma giderken ne giyilir?
- Lisenin ilk günü ne giyilir?
- Siyah gömlek altına ne giyilir?
HİSSEDİYORUM
- Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
- Sürekli yorgun hissediyorum
- Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
- Karında kalp atışı hissediyorum
- Sürekli aç hissediyorum
- Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
- Kendimi çok yalnız hissediyorum
- Hasta olacak gibi hissediyorum
- Kendimi halsiz hissediyorum
- Kendimi değersiz hissediyorum