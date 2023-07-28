Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yokuştan aşağı kayan kamyon önce duvara çarptı, sonra yeni alınmış otomobile çarparak devrildi. Kamyonda bulunan 3 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Olay, İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Güray Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AHU 542 Isuzu marka kamyon sürücüsünün yokuş yukarı çıkarken sol manevra yapamaması üzerine araç stop etti. El frenin de kopması üzerine kamyon kayarak önce duvara çarptı, sonra yeni alınmış park halindeki 54 AJC 170 plakalı Fiat marka otomobile çarparak devrildi. Devrilen kamyonda bulunan şoför ve 2 yolcu kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yolcuyu tedbir amacıyla kontrol etti. Yolcular tedaviyi kabul etmedi.

Olayı anlatan şoför Namık Özer Demir, “Rampayı çıkarken sola doğru döndüm. Kurtarmayınca arabayı geri aldım ama toparlayamadım. Araba stop edince el frenini çektim ama el freni koptu. Bunun üzerine araç kaydı, ben de kimseye çarpmamak için direksiyonu sola çevirip duvara vurdum. Düz gelsem tüm arabaları biçecektim" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.