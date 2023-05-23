Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı.

Kaza, Ankara Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Y.E.Ö. idaresindeki 34 SF 3125 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerle çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Y.E.Ö. ve yolcu Ö.T. yaralandı. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri kazayı görünce araçtan inerek yaralıların yardımına koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi. Hurdaya dönen otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.