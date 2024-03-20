Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına tam kadro devam ediyor. Bir taraftan sahada vatandaşların sorunları dinlenirken bir taraftan da İnegöl’ü geleceğe taşıyacak projeler açıklanıyor.

Kaygusuz İnegöl’ün en sorunlu bölgelerinden biri olan metal sanayi bölgesini, lojistik merkezi ihtiyacını ve mobilya sanayisindeki ara eleman eksikliği sorununun çözümü için 3 farklı projesini açıkladı.

Kaygusuz’un ‘Mobilya ara eleman ihtiyacı çözüm projesi’, İnegöl’ün lokomotif sektörü mobilya üreticilerinin ve istihdam arayışı içerisinde olan gençlerin dikkatini çekti.

Mehmet Kaygusuz’un projeleri şu şekilde;

YENİ METAL VE OTOMOTİV SANAYİ SİTESİ

İnegöl’de faaliyet gösteren metal işleri esnafımızın mevcut koşulları artık ihtiyaçlarına

cevap vermemektedir. Dar sokaklar, sıkışık dükkanlar ve yetersiz altyapı, işletmelerin

verimli çalışmasını engellemektedir. Bu nedenle, İnegöl’deki metal sanayi için yeni ve

modern bir sanayi sitesi kurmayı planlıyoruz. Bu proje, işletmelerin daha iyi bir çalışma

ortamına kavuşmalarını sağlayacak ve sektörün uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak

genişleme alanları sunacaktır.

Modern Altyapı ve Geniş Atölyeler: Yeni Metal ve Otomotiv Sanayi Sitesi,

mevcut dar sokaklar ve sıkışık dükkanlar sorununu çözmek için geniş ve modern atölyelerden

oluşacak. Bu atölyeler, işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlayacak geniş

alanlara sahip olacak ve işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak.

Genişleme Alanları:

Proje, gelecek 25-30 yıl boyunca artan talepleri karşılamak üzere genişleme alanlarını

içerecek. Bu alanlar, işletmelerin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak

ve esnafların talepleri doğrultusunda şekillendirilecektir. Böylelikle, işletmelerin

uzun vadeli planlarına uygun olarak büyümeleri sağlanacaktır.

Güneş Enerjisi Panelleri:

Sanayi sitesinin çatılarında kurulacak güneş enerjisi panelleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini sağlayacaktır. Bu sayede, işletmelerin enerji maliyetleri düşürülecek ve çevre dostu bir işletme modeli benimsenmiş olacaktır. Ayrıca, güneş enerjisi panelleriyle elde edilen enerji, site genelindeki elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olacaktır.

Araç Şarj İstasyonları:

Elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte, sanayi sitesinde araç şarj istasyonları da yer alacaktır. Bu istasyonlar, işletmelerin ve ziyaretçilerin elektrikli araçlarını şarj etmelerine olanak tanıyarak çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunacaktır. Böylelikle, elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir.

Esnaflara Öncelik Tanıma:

Proje kapsamında mülkiyet edinme sürecinde öncelikli olarak metal işleri ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren esnaflara öncelik tanınacaktır. Böylelikle, işletmelerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecekleri bir sanayi sitesi oluşturulmuş olacaktır. Aynı zamanda, mevcut esnafların işlerini sürdürmeleri ve büyümeleri için gerekli olan altyapı ve destek sağlanacaktır.

Çevreci Yaklaşım:

Yeni Metal ve Otomotiv Sanayi Sitesi, çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimseyerek kendi enerjisini oluşturacak, ısı merkezi sağlayacak ve zararlı atık yakmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, çevre kirliliği azaltılacak ve şehir merkezine gereksiz trafik ve gürültü getirilmemiş olacaktır. Ayrıca, site içerisindeki atıkların yönetimi ve geri dönüşümü konusunda da önlemler alınacak, böylelikle çevre dostu bir sanayi sitesi oluşturulmuş olacaktır. Yeni Metal ve Otomotiv Sanayi Sitesi projesi, İnegöl’deki metal işleri esnafının ihtiyaçlarına uygun modern ve geniş atölyeler, güneş enerjisi panelleri, araç şarj istasyonları gibi yenilikçi çözümler sunarak sektördeki potansiyeli artıracaktır. Ayrıca, çevreci bir yaklaşım benimseyerek çevreye duyarlı bir sanayi sitesi oluşturarak şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu proje, İnegöl’ün metal sanayi alanında ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir konuma gelmesine yardımcı olacaktır.

İNEGÖL LOJİSTİK MERKEZİ

İnegöl Lojistik Merkezi, şehrin mobilya sektöründeki güçlü potansiyelini desteklemek ve

lojistik süreçleri daha etkin hale getirmek amacıyla kurulacak önemli bir tesis olacaktır.

Projenin detayları şu şekildedir:

TIR Parkı ve Antrepo: Lojistik merkez, bünyesinde geniş alanlara sahip TIR parkı

ve antrepo gibi tesisleri barındıracaktır. Bu alanlar, şehrin içindeki rastgele yerlerde bulunan

nakliyat firmalarını bir araya getirerek, düzenli bir lojistik operasyon sağlayacaktır.

Güneş Enerji Panelleri: Merkezin çatılarında güneş enerjisi panelleri bulunacaktır.

Bu paneller, güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek, lojistik merkezin elektrik

ihtiyacını karşılayacak ve aynı zamanda ısınma ve soğutma ihtiyaçlarını da güneş enerjisiyle

sağlayacaktır. Bu sayede, lojistik merkez çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji

kullanımına katkı sağlayacaktır.

Nakliyat Firmalarının

Toplanması:

İnegöl’ün içerisindeki sanayi ve mahalle aralarında bulunan nakliyat firmaları, lojistik merkezinde bir araya getirilerek, şehir içindeki trafik ve park sorunlarına çözüm sağlanacaktır. Bu sayede, şehir içindeki rahatsızlık ve sıkıntılar minimizeedilecek, lojistik işlemler daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilecektir.



Özelleştirilmiş Ofisler:

Her nakliyat firması için özelleştirilmiş ofislerin bulunduğu lojistik merkez, her bir firmaya

kendi işlerini yürütebilecekleri, güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sunacaktır. Bu

ofisler, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Yüklemeler İçin Altyapı:

Lojistik merkezinde, yüklemelerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak

rampalar ve diğer altyapısal olanaklar bulunacaktır. Bu sayede, mobilya gibi

yüksek katma değerli ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması mümkün olacaktır.

Mobilya İhracatının Desteklenmesi:

İnegöl Lojistik Merkezi, şehrin mobilya sektörünün ihracatını destekleyerek, mobilya gibi yüksek katma değerli ürünleringüvenli ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır.Bu da şehrin ekonomik büyümesine ve rekabet gücüneolumlu katkı sağlayacaktır. İnegöl Lojistik Merkezi, şehrin mobilya sektöründeki potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmeyi ve lojistik süreçlerin daha düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak önemli bir projedir.

MOBİLYA ARA ELEMAN İHTIYACI ÇÖZÜM PROJESİ

Mobilya sektöründe önemli bir yere sahip olan İnegöl’de, genç işsizlerin istihdam

edilmesi ve sektöre nitelikli eleman kazandırılması önemli bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda,

İnegöl Mobilya Şehri Projesi, sektördeki işgücü açığını kapatmayı ve gençlerin meslek

edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İhtiyaç Analizi ve Amaçlar:

Mobilya sektöründe nitelikli eleman eksikliğinin tespit edilmesi ve genç işsizlerin istihdam

edilmesi hedeflenmektedir.

Proje, mobilya üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılması ve işsiz

gençlerin sektöre kazandırılması amacını taşımaktadır.

Eğitim Merkezi Oluşturma:

Profesyonel eğitim atölyeleri aracılığıyla mobilya üretim süreçlerinin uygulamalı olarak

öğretilmesi ve gençlerin meslek edinmeleri sağlanacaktır.

Ticari becerilerin geliştirilmesi ve iş dünyasına hazırlık için eğitim programları oluşturulacaktır.

Sanayicilerle İşbirliği:

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işverenlerle işbirliği yapılarak sektörün ihtiyaçları

ve beklentileri belirlenecektir.

Eğitim programları, sektörün gereksinimlerine uygun olarak şekillendirilerek, nitelikli

eleman yetiştirme sürecine katkı sağlanacaktır.

İnegöl Mobilya Şehri Projesi, genç işsizlerin meslek edinmelerini ve mobilya sektöründe

ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün sağlanmasını hedeflemektedir. Bu proje ile gençlere

iş imkanları yaratılacak ve sektördeki işgücü açığı kapatılarak, İnegöl’ün mobilya

sektöründeki lider konumu güçlendirilecektir.