Ataşehir’de 3 yıl önce öldürülen 55 yaşındaki Aziz Ürün’ün damadı Osman K. tarafından parayla tutulan tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Ekipleri 2 tetikçiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Selahattin E.’nin daha önceden de Adana’da bir cinayetten aranmasının olduğu ve hakkında 18 yıl kesilmiş cezasının olduğu ortaya çıktı.,

Ataşehir’de 6 Ağustos 2020 günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda Aziz Ürün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların devamında tanık E.E.’nin ifadesine başvuruldu. E.E. ifadesinde Aziz Ürün’ün damadı Osman K. ile ortak bir iş yaptıklarını Ürün’ün ölümünde sonra yaptıkları bir konuşmada Osman K.’nın olayı itiraf ettiğini öne sürdü. Osman K.’nın bir konuşmasında kendisine; “Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U. isimli şahıslara para verdim. Bunlar bacağından yaraladı ama kayınpederim vefat etti” dediğini öne sürdü.

Biri daha önce de cinayet işlemiş

Bu ifadenin üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Masası ekipleri olay yerine yakın gelip koşarak giden ve eşgallere uyan iki kişiyi tespit etti. Şüpheliler Selahattin E.(41) ve Hüseyin U. (25) önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilirken, Selahattin E.’nin daha önceden Adana’da karıştığı bir cinayetten 18 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.