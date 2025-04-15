21 yaşındaki Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi 47 yaşındaki Güldane ile kaçtığı iddiaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi Cuma Doğan ve annesi Güldane'nin birlikte kaçtığını öne sürerek programa başvurdu. Ortaya atılan bu yasak ilişki iddiası üzerine tepkiler çığ gibi büyürken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de devreye girerek konuyla ilgili inceleme başlattı.

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığını söyledi.

Bu olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine RTÜK harekete geçti. Esra Erol'da programındaki bu çirkin olaya yönelik inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu programla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”