Bugün sabah saatlerinde başlayan ve Türkiye ile eş zamanlı olarak Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da geçekleştirilen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütüldü. Ayrıca bu operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun dört ayrı uluslararası organize suç örgütüne yönelik olduğunu belirterek, bu yapıların yalnızca uyuşturucu ticareti ve kara para aklama değil, aynı zamanda kasten adam öldürme, silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tahdit ve eziyet, iş yeri kurşunlama ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında, 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bu kişilerden 10’unun Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

MASAK tarafından yürütülen mali incelemelerde, suç gelirlerine yönelik yaklaşık 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ve şüphelilere ait banka hesapları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan tüm emniyet birimlerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL’e ve sürece katkı sağlayan ülke polis teşkilatlarına teşekkür ederek, "Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.