CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Yenişehir'in Eğerce, Köprühisar, Terziler, Süleymaniye ve Selimiye köylerini ziyaret etti.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Millet İttifakı üyesi siyasi partilerin İlçe Başkanlarıyla ziyaretlerde bulunan CHP Bursa Milletvekili Nurhayet Altaca Kayışoğlu, yaptığı açıklamada çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde yaşadığı sorunların kısırdöngüye dönüştüğünü anlattı.

Seçim çalışmalarını Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sürdüren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yenişehir'in Eğerce, Köprühisar, Terziler, Süleymaniye ve Selimiye köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Kayışoğlu'nun seçim gezisine CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel, DEVA Partisi İlçe Başkanı Çetin Şen, Saadet Partisi İlçe Başkanı Adem Beyazıt ve partililer katıldı.

İzlenimlerini anlatan Kayışoğlu, tarım bölgesi olan ilçenin yıllardır aynı kısır döngünün içerisinde bulunduğunu söyledi.

Her hasat döneminde çiftçilerin maliyetlerin yüksekliğinden satış fiyatlarının yetersizliğinden dert yandığını dile getiren Kayışoğlu, "Çözüm ise kendi ellerinde ve tarımda uygulanacak milli bir politikayla çiftçi kalıcı bir çözümle hayatını sürdürebilir. Bir ürünün ne kadar tüketildiği, ne kadar ekileceği, fiyatının ne kadar olacağı baştan devlet tarafından belirlenebilir" dedi.

Kayışoğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taban fiyatın, maliyet artı makul kâr olacağını ve çiftçinin elinde kalırsa devlet tarafından ürünlerin alınacağını uzun zamandır söylüyor. Yine mazot, gübre maliyetlerinin yarısının devlet tarafından karşılanacağı, tarımda çalışan kadın ve gençlerin sigorta primlerinin devlet tarafından yatırılacağı, her köye imam gibi, öğretmen gibi ziraat teknikeri ve veteriner atanacağı ve köylerin boşalmaması için köy okullarının açılacağı sözünü verdi. Tercih çiftçinin. Ya iktidarın koltuğunu ve kaynaklarını kaybetmemek için yarattığı suni gündemde boğulacak ya da Kılıçdaroğlu’nu tercih ederek refaha kavuşacak. Tercihine saygılıyız."