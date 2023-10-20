İnegöl'ün Gaziosmanpaşa İmam Hatip Okulu öğrencileri Muhammet ve Yusuf sokakta içi para dolu çanta buldu. İki arkadaş, yolda buldukları çantayı hiç düşünmeden polis merkezine teslim etti.

İki arkadaşın örnek davranışını tebrik eden Kaymakam Eren Arslan;

Sokakta buldukları içerisi para dolu çantayı hüç düşünmeden polis merkezine teslim eden Gaziosmanpaşa İmam Hatip Okulu öğrencileri Muhammet ve Yusuf evlatlarımızı tebrik ederim.

dedi.

Ayrıca öğrencilerin velilerini de kutlayan Arslan;

Akademik bilginin yanında değerler eğitimini de başaran okulumuz eğitim kadrosunu ve öğrencilerimizin velilerini kutluyorum.

ifadelerini kullandı.