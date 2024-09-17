SASKİ, Kaynarca Sarıbeyli Mahallesi’nde yürüttüğü altyapı çalışmasını tamamladı. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları 2 bin metrelik yeni hat ile ortadan kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’ya kazandırdığı güçlü altyapı hatlarına bir yenisini daha ekledi. Çalışmaları kısa sürede tamamlanan 2 bin metrelik içme suyu hattı ile bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları kalıcı şekilde çözüme kavuştu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, içme suyu sorununun tarihe karıştığı belirtilerek, “Düşük basınçlı su problemi, tamamlamış olduğumuz 2 bin metrelik yeni hatla birlikte sona erdi. Bölgenin içme suyu şebekesinin güçlendirilmesiyle abonelerimize kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmetinin sağlıyoruz. Bölgenin altyapı ihtiyaçları doğrultusundan çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.