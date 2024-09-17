Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Sakarya eğitim ailesi ile bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Düşünen, sorgulayan, yeniliklere açık, teknolojiyi en doğru şekilde kullanan, özgüven sahibi gençler, ülkemizin yarınlarının teminatı olacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli’yle yeni dönemde her dalda başarılar elde edileceğine inanıyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza başarılı bir dönem diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Sakarya eğitim ailesini Ormanpark’ta ağırladı. Davete İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Demirbaş, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ile 16 ilçe milli eğitim müdürü katıldı. Sakarya’nın eğitimde kaydettiği aşama, gelecek hedefleri ve şehirde eğitim kalitesini artırmak için yürütülen projelerin istişare edildiği toplantıda Başkan Alemdar, eğitim konusunda net bir destek mesajı verdi.

“Gençleri geleceğe hazırlayacağız"

Alemdar, yeni eğitim öğretim döneminin maarif ailesine hayırlı olmasını temenni ederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza başarılı bir dönem diliyorum. Bu ulvi mesleğe ruhunu adamış, yarınlarımızı yetiştiren, gelecek ışığımız öğretmenlerimizsiniz. Eğitimde kalite için hepimize düşen görevler var ve bize düşeni eksiksiz yapacağız. Gençlerimizin eğitim hayatlarını destekleyecek, farklı alanlarda yeteneklerini keşfedecek programlar hazırlıyor, gençlerimizin yanında oluyoruz” diye konuştu.

“Yarınlarımızın teminatı gençlerdir”

Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli’yle yeni dönemde her dalda başarılar elde edileceğine olan inancını ifade eden Alemdar, “Düşünen, sorgulayan, yeniliklere açık, teknolojiyi en doğru şekilde kullanan, özgüven sahibi gençler, ülkemizin yarınlarının teminatı olacak. Sizler de biliyorsunuz, eğitim hayat boyu devam eden dinamik bir süreçtir. Maarif ailemizin yanında olmamızın yanı sıra SAMEK’ler, SGM’ler, atölyelerle gençlerimizin eğitim yaşantılarına da katkı sunmaya devam edeceğiz. Her birinizi üstlendiğiniz sorumluluk dolayısıyla kutluyorum. Sizlerle beraberiz. Hep birlikte güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Ücretsiz ve indirimli seyahat hakkı Sakarya eğitimine güç kattı”

Öğrencilere sağlanan ücretsiz ve indirimli ulaşım için Başkan Alemdar’a teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, “9 Eylül itibari ile eğitim öğretim sürecine yoğun bir şekilde başladık. Bu süreçte başkanımızın çok değerli katkıları oldu. Özellikle ulaşım ayağında öğrencilerimizin ücretsiz ve indirimli seyahat hakkı Sakarya eğitimine çok güç kattı. Desteklerinden ve eğitim ailesinin yanında oldukları için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar ve eğitimciler program sonunda günün anısına fotoğraf çekildi.