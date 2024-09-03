Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim sistemine ilk kez geniş şekilde yansıtılan "farklılaştırılmış eğitim" kapsamında özel eğitim ihtiyacındaki kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin sınıflarda akranlarıyla öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesini sağlamak için yeni stratejiler belirlendi.ANKARA (İGFA) - Söz konusu çalışmalar kapsamında, sınıflardaki özel eğitim öğrencilerinin hem akademik hem sosyal açıdan desteklenmeleri için uluslararası normlara uygun 12 rehber kitap hazırlanarak öğretmenlerin dikkatine sunuldu. Kitaplarda, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında yararlanabilecekleri birçok örnek ve yöntem sunuldu. Bu yöntemler, sınıf içinde her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun olarak derslerin nasıl farklılaştırılabileceğine dair pratik bilgiler içeriyor.



Farklılaştırılmış eğitim, her öğrencinin öğrenme hızına, yeteneklerine, ilgi alanlarına ve bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir öğretim yaklaşımı olarak yeni eğitim ve öğretim döneminde yeni müfredatla ilk kez geniş kapsamlı şekilde hayata geçirilecek.

Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal özellikleri dikkate alınarak eğitimde fırsat eşitliği sağlanması hedeflenen öğretim yaklaşımıyla öğrencilerin kendilerine özgü öğrenme yollarını keşfetmeleri ve eğitim süreçlerinden maksimum verim almaları hedefleniyor.

Yeni yaklaşımda, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulacak ve öğretim süreci daha esnek ve etkili hâle getirilecek. Ayrıca öğretmenlere de her öğrencinin öğrenme stiline uygun yöntemleri uygulama imkânı tanınacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yaklaşımı, öğrencilerin eğitimdeki başarılarını artırmayı ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Yeni müfredatta farklılaştırmanın iki temel boyutu olan destekleme ve zenginleştirme yaklaşımlarına özel önem verildi.

"Destekleme", özellikle öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrar ihtiyacı duyan öğrenciler için uygun stratejiler geliştirmeyi hedeflerken, bu öğrencilerin sınıf içi başarılarını artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, her öğrencinin bireysel öğrenme hızına uygun olarak ders içeriği, süreç, ürün ve ortamlar adapte edilerek tüm öğrencilerin eşit öğrenme fırsatlarına sahip olması sağlanıyor.

"Zenginleştirme" ise yüksek performans gösteren veya potansiyeli yüksek öğrenciler için daha derinlemesine ve geniş kapsamlı öğrenme fırsatları sunmayı amaçlıyor. Bu öğrenciler için müfredatın içerikleri genişletilerek ve öğrenme etkinlikleri çeşitlendirilerek, onların bireysel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bu sayede, öğrencilerin sadece temel bilgileri öğrenmekle kalmayıp derinlemesine analiz yapabilme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri teşvik ediliyor.